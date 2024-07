Tenax International, accordo per acquisire Esagono Energia

Tenax International

Tenax International, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha sottoscritto un memorandum of understanding finalizzato all'acquisizione dell'azienda produttrice di veicoli elettrici di proprietà di Esagono Energia. Dal 2011, Esagono Energia è uno dei player di riferimento nella produzione di veicoli elettrici, con una gamma di veicoli con ampie opzioni di personalizzazione ed impiegabili in varie applicazioni. Nel corso dell'esercizio 2023, ha totalizzato ricavi per 3,8 milioni di euro, tutti afferenti all'azienda oggetto di transazione, e realizzati principalmente all'estero (segnatamente in paesi UE). Il perimetro aziendale definito dalle parti è costituito da asset immateriali (inclusi le omologazioni dei veicoli in gamma, il know how tecnologico e l'utilizzo del marchio), dai contratti di lavoro dipendente relativi ai 17 dipendenti della società, nonché dai contratti di distribuzione e di vendita attualmente in essere. Sono espressamente esclusi dal perimetro tutti i debiti, i crediti e la liquidità aziendale. Nel dettaglio, il memorandum prevede l'affitto di ramo d'azienda con decorrenza a partire dal 02-09-2024, l'acquisto delle rimanenze di magazzino secondo necessità produttive e un diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda medesima all'approvazione del bilancio al 31-12-2027 verso un corrispettivo fisso di 0,76 milioni di euro; è prevista inoltre una parte variabile parametrata all'EBIT dell'azienda al 31-12-2027. "Uno degli obiettivi del piano di investimenti portato avanti da Tenax nel corso degli anni è sempre stato quello di ampliare in maniera significativa la nostra gamma di prodotti 100% elettrici - ha commentato l'amministratore delegato - con Esagono realizziamo un completamento ideale della nostra gamma di spazzatrici e lavastrade, affiancando ad esse una nuova gamma di prodotti che – per un buon 80% - è destinata agli stessi clienti target di Tenax e che potrà entrare già a partire da settembre nel portafoglio della maggior parte dei circa 60 nostri dealer e rivenditori nel mondo, il che rende evidente la sinergia commerciale tra i due brand".