La SIA, ValueTrack abbassa stime e fair value

La SIA

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (da 5,6 euro) ilsu, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche.Gli analisti scrivono che idi La SIA sono stati, sottolineando tuttavia un tasso di crescita mid-single digit, con un mix in evoluzione (in aumento: Civile, Infrastrutture Mobilità, Energia; in calo: Telco) e una redditività operativa gravata da maggiori costi SG&A.Nei prossimi anni ValueTrack si aspetta che La SIAcon sempre più Infrastrutture Civili/Infrastrutture Mobilità/Opere Energetiche e sempre meno Telecomunicazioni. Il broker ha perfezionato le previsioni per il 2024-26 sulla base di: i) Top Line rivista leggermente al ribasso; ii) Redditività rivista al ribasso di circa il 10% annuo poiché il margine contrattuale stabile dovrebbe essere parzialmente eroso da costi SG&A più elevati; iii) Posizione di cassa netta rivista leggermente in peggioramento come conseguenza dellalegata al diverso mix di mercati finali.Di conseguenza, ora ValueTrack si aspetta: il VoP raggiungerà circa 20,8 milioni di euro nel 2026 (CAGR23-26 al 11,4%); EBITDA ed EBIT margin rispettivamente al 20,3% e 18,4% al 2026; posizione di cassa netta con un picco di circa 4,5 milioni di euro entro la fine dell'anno 2026, probabilmente sfruttati per