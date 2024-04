ELSA Solutions, ValueTrack alza fair value a 4,8 euro

ELSA Solutions

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 4,60 euro precedenti e rispetto a un prezzo di IPO di 2,5 euro a ottobre 2023) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose.Gli analisti scrivono che i ricavisono stati pari a 19,4 milioni di euro (+26% a/a) e l'EBITDA a 2,7 milioni di euro, rispetto alla loro stima di 1,8 milioni di euro, ed EBIT a 2,2 milioni di euro (1,6 milioni di euro stimati). La redditività è stata ben superiore alle aspettative, con margini EBITDA ed EBIT rispettivamente al 13,8% e 11,3%, rispetto al 9,6% e l'8,2% del loro modello. Per quanto riguarda l'indebitamento netto, è stato pari a 5,4 milioni di euro, leggermente peggiore del previsto (4,8 milioni di euro), principalmente a causa del maggiore assorbimento del NWC.Il modello aggiornato tiene conto dei migliori risultati FY23 e delle indicazioni più deboli provenienti dal settore: l'effetto netto è unper FY24-25 dell'1-2% pere del 12% per l'. Gli analisti si aspettano ora un CAGR di ricavi ed EBITDA del 22% e del 16% al FY26, rispettivamente, e un FCF materiale dal FY25, sugli stessi aspetti positivi delineati in passato: i) effetto M/T cumulativo derivante dall'acquisizione di nuovi contratti per la top line, ii) vantaggi di scala e migliore mix (Aliant) per i margini - escludendo ancora i progetti di celle a combustibile H2 e progetti "batterie second life".