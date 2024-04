IGD, assemblea approva bilancio e rinnova consiglio di amministrazione

IGD SIIQ

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, haal 31 dicembre 2023, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione della società di revisione legale e la Relazione del Collegio Sindacale. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, i cui contenuti sono già noti al mercato.I soci hanno inoltre deliberato, conformemente alle proposte formulate dall'organo amministrativo, diregistrata al 31 dicembre 2023, pari a Euro 72.514.857,76, con le Riserve disponibili per Euro 57.922.821,3 e con la Riserva disponibile da riduzione capitale per Euro 14.592.036,46, e di riclassificare la Riserva Fair Value per Euro 25.179.494,12 in conseguenza al parziale venir meno del regime di indisponibilità previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo le Riserve disponibili. Conseguentemente la Riserva Fair Value, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da Euro 212.585.853,75 a Euro 187.406.359,63.Sulla base delle liste presentate, l'Assemblea ha nominato quali: Antonello Cestelli, Antonio Cerulli, Roberto Zoia, Antonio Rizzi, Mirella Pellegrini, Simonetta Ciocchi, Daniela Delfrate, Edy Gambetti, Laura Ceccotti tratti dalla lista n. 1 presentata dal Socio di maggioranza Coop Alleanza 3.0 soc.coop. (titolare di una partecipazione pari al 40,92% del capitale sociale), che è stata votata dal 78,91% delle azioni rappresentate in Assemblea; Alessia Savino e Francesca Mencuccini tratte dalla lista n. 2 presentata dal Socio Unicoop Tirreno soc. coop. (titolare di una partecipazione pari al 9,97% del capitale sociale), che è stata votata dal 21,08% delle azioni rappresentate in Assemblea.Inoltre, è stato: approvato la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti"; deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; nominato il Collegio Sindacale.