Investire diversificando: la strategia di Moneyfarm per gestire l'incertezza

(Teleborsa) -nel primo trimestre dell'anno, mentre irispetto al terzo trimestre del 2023, in previsione di un taglio dei tassi da parte della Fed. Ma guardando al rapporto rendimento-rischio ilsecondo una analisi condotta da, tendendo conto le performance passate, lo scenario di riferimento e la considerazione del fattore umano.Il primo trimestre del 2024 è passato consegnando agliun periodo di. L’equity ha di nuovo registrato una performance solida, seguendo una tendenza simile a quella del 2023, mentre i titoli di Stato hanno restituito parte dei loro guadagni dalla fine dello scorso anno.si mantengono discreti, almeno in termini nominali, sebbene risultino. Le obbligazioni corporate restano interessanti, ma scende lo spread creditizio rispetto a quelle governative, ora inferiore rispetto alla media a lungo termine.I rendimenti attuali del reddito fisso supportano le strategie multi-asset, mentre le, con i loro buoni risultati nonostante le tensioni geopolitiche, svolgono unUn dato degno di nota nel primo trimestre del 2024 è quello relativo alla, cresciuta in modo costante rispetto ad Europa e Regno Unito, dove la "crescita zero" rappresenta comunque un risultato migliore dei pronostici di dodici o diciotto mesi fa. Un contesto dunque più favorevole delle previsioni.La, in questo quadro,e, con il suo assestamento al di sopra delle aspettative, può in parte spiegare il fenomeno.Laha avuto sorprendentemente un, dimostrando come i rendimenti finanziari non siano necessariamente alla mercé della politica globale, nonostante il rischio di turbolenze resti insidioso.Quando si investe è sempre beneSe l’asset class azionaria dei Paesi Sviluppati, rappresentata dall’indice MSCI World, si è posizionata al primo posto in termini di rendimenti (11,6%), si è attestata al terzo posto per volatilità (13,2%), mentre i Bond Governativi, rappresentati dall’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Treasuries, occupano il nono posto (6,8%).Il, invece, si posiziona al secondo posto per rendimenti offerti nel primo trimestre del 2024, al terzo posto per rendimenti a 10 anni (6,6%), al sesto per volatilità (8,5%) sempre a 10 anni. La diversificazione, quindi,Quando si investe, però,, con i suoi punti di forza e le sue imperfezioni. Daniel Kahneman, premio Nobel all’economia nel 2002 e padre della finanza comportamentale, ha rilevato che le persone temono le perdite più di quanto amino i guadagni (teoria del prospetto) e questo condiziona inevitabilmente gli investimenti., l’unica vera costante è il comportamento umano: conoscerlo e saperlo gestire aiuterà a guidare i propri risparmi nel tempo, a vantaggio del benessere personale. Diventa quindi, con strumenti a basso costo e in linea con la propensione al rischio, restando fedeli ai propri piani di investimento specialmente in termini di orizzonte temporale.