VNE chiude 2023 in perdita per 1,1 milioni di euro. Difficoltà emerse durante l'anno

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha chiuso il 2023 con unpari a 13,47 milioni di euro, in calo del 17,7% rispetto al 31 dicembre 2022 pro-forma. L'è stato pari a 1,09 milioni di euro (-56%), mentre ilè stato negativo per 1,078 milioni di euro (positivo per 49,5 mila euro al 31 dicembre 2022 pro-forma). L'è pari a 2,5 milioni di euro (4,78 milioni di euro al 31 dicembre 2022 pro-forma)."La chiusura negativa dell'esercizio 2023 è stata influenzata dache hanno rallentato la vendita delle macchine - ha commentato l'- In particolare, abbiamo dovuto rinunciare a degli ordini nelper i ritardi causati nell'approvvigionamento di alcuni componenti acquistati in Giappone. Sempre il segmento gaming è stato impattato da incertezza in merito all'interpretazione di una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa l'utilizzo da parte dei consumatori delle macchine automatiche per il carico e lo scarico del conto gioco. Tale incertezza, in attesa dei chiarimenti necessari, ha avuto quale effetto il rinvio degli investimenti programmati dagli operatori del settore"."Nel, oltre che per i ritardi nell'approvvigionamento di alcuni componenti, abbiamo subito uno slittamento di alcuni field test programmati in primarie catene di food retail e, in generale abbiamo subito un evidente rallentamento degli investimenti anche per le incertezze del quadro macroeconomico in Italia e in Europa", ha aggiunto.