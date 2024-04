BofA rivede giudizio su fornitori automotive europei. Alza target su Pirelli

Bank of America

Autoliv

Michelin

Pirelli

Forvia

Continental

Dowlais

(Teleborsa) - Dopo la pubblicazione degli bilanci 2023, gli analisti dihanno approfondito l'andamento dei, scoprendo chenella maggior parte dei parametri. Riteniamo che il forte re-rating di Autoliv implichi che il mercato lo riconosca già, ma riteniamo che non sia ancora pienamente apprezzato per Pirelli, si legge in una nota.Secondo la banca d'affari, i, generando margini EBIT "teens", un EBITDA pari a circa il 20% e un utile netto "single-digit". Hanno anche una qualità degli utili più elevata, poiché non capitalizzano la ricerca e lo sviluppo. Al contrario, i fornitori di ricambi auto hanno margini EBIT "mid-single-digit", un EBITDA "sub-teen double-digit" e un utile netto "ow-single-digit or negative".BofA ha quindi alzato i target price pera 135 dollari per azione (rispetto ai precedenti 128 dollari),a 30 euro per azione (prima 27 euro) ea 6,7 euro per azione (prima 6,10 euro), mentre ha ridotto il prezzo obiettivo pera 20,2 euro per azione (in precedenza 25 euro).su Autoliv,, Forvia e Pirelli.