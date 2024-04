Dorothy Kosinski, dagli Stati Uniti all’Italia: "Arte come responsabilità sociale"

(Teleborsa) - Dopo 15 anni come direttrice della Phillips Collection, di cui ora è presidente emerito,ha curato la personale diche segna il ritorno del pioniere della media art in Italia. Tra i primi a esplorare il confine tra fisico e digitale, l’artista ha realizzato una vera e propria mostra evento co-curata da Renato Miracco con la main partnership di Var Group, con ladi Washington e la, in programma tra le mura del seicentesco Palazzo Donà dalle Rose di Venezia dal 18 aprile al 28 luglio 2024., che ha voluto due opere di Solmi presso la Phillips Collection, oggi lo accompagna a Venezia ed esalta la capacità del bolognese di livellare "l’arroganza di molte delle figure più influenti nella nostra società, ora e storicamente"."Come storica dell'arte, per me i commenti politici e ironici che sono il cuore dell'opera di Federico risuonano come echi di una storia dell'Arte che parte da Daumier e dalle sue caricature e commenti politici nel XIX secolo... e ci sono molti altri grandi artisti che esprimono i loro sentimenti, la loro etica sulla vita, l'arte, la politica e la... e questo è certamente ciò che si vede nell'opera di Federico. Viviamo in un'epoca in cui tutto è amplificato, così che le voci dei truffatori e dei ciarlatani, degli imbonitori e dei leader aziendali e degli influencer e dei media sono così forti e pervasivi che a malapena si riesce a trovare l'aria per respirare e pensare"."Trovo che sia semplicemente magico come Federico, in un modo esuberante, chiassoso e inventivo, prenda figure da diverse epoche, continenti, storie e paesi - George Washington, Cortez, l'Imperatrice Teodora, Giulio Cesare, Elon Musk, Kim Kardashian – e fondamentalmente, eliminando tutte le loro mitologie pompose, le mitologie nazionali e individuali che sostengono gli individui, le nostre società, i nostri miti nazionali o nazionalistici, e si diverte a mettere tutte queste figure insieme sul palco.: può manipolare e ridurre tutte quelle figure a qualcosa.... In fondo, il titolo della mostra è 'Ship of Fools'".Per decenni le persone hanno prognosticato la morte della pittura. E chiaramente ciò non è successo. C'è un grande interesse per opere su carta, per l'arte tessile; c'è un senso di varietà che penso sia molto salutare. E credo davvero che il lavoro di Federico Solmi risponda in modo eccitante a quel senso di ibridazione, di apertura a una molteplicità di mezzi. Quindi ci sono dipinti a pastello monumentali, di dimensioni impensabilmente grandi e ambiziosi. C’è una sperimentazione olografica, video, pezzi scultorei molto tradizionali.E credo che quel senso di innovazione e di superamento dei confini e delle linee tra i mezzi tradizionali della pittura e della scultura e del disegno con l'arte video, rivelino Federico come un pensatore e un praticante di spicco in un momento nel mondo dell'arte contemporanea che è straordinariamente vibrante e aperto a nuove forme e nuove voci.C'è questo crescente senso di apertura, sperimentazione e inclusività. E credo che Federico, solo per fare riferimento al tema della Biennale, avendo vissuto da immigrato in un paese diverso, anche se ora ci vive in pianta stabile, è sempre uno straniero… Beh penso che offra una prospettiva molto speciale sul terreno sociale, economico, politico e artistico degli Stati Uniti.E’ un modesto museo privato a Washington, D.C., siamo circondati da musei federali come la Smithsonian Institution, la National Gallery, ma siamo stati fondati un po' più di 100 anni fa da Duncan e Marjorie Phillips. Al momento abbiamo una favolosa mostra di Bonnard, un grande evento realizzato in collaborazione con i nostri colleghi del Kimball Museum di Fort Worth. Quindi c'è una varietà, ma l'etica, l'etica estetica della Phillips era quella di sostenere gli artisti per lavorare in collaborazione con loro. E penso che sia per questo che siamo così felici di ospitare due opere di Federico Solmi nella nostra collezione.Il nostro fascino per il lavoro di Federico Solmi si intreccia davvero con quel senso di sperimentazione, apertura e vicinanza alla sensibilità dell'artista.C'è una differenza abbastanza notevole che sono sicura che tutti nel mondo dell'arte conoscono: qui in Europa c'è un sostegno governativo per le arti. Ho un enorme rispetto per il fatto che i paesi europei, in generale, riconoscono l'importanza centrale delle discipline umanistiche e delle arti come parte del vostro patrimonio culturale. In un certo senso, le arti ricoprono un ruolo centrale per società democratica robusta. E negli Stati Uniti non c'è mai stata una robusta tradizione di sostegno federale per le arti. Invece, c'è un sostegno privato davvero importante e sostanziale da parte di individui, donatori principali, collezionisti, fondazioni. C'è un sostegno attraverso il National Endowment for the Arts e il National Endowment for the Humanities, ma gli artisti sono vulnerabili… Dopo più di 30 anni di lavoro nei musei negli Stati Uniti, ho acquisito un enorme rispetto per la generosità e l'impegno e il sostegno dei collezionisti privati e dei donatori che rendono davvero possibile tutto questo.