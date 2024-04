Gruppo Cassa Centrale, Allitude approva bilancio 2023: crescono le progettualità e gli investimenti

(Teleborsa) -, società di servizi ICT e back-office del, ha approvato il Bilancio 2023. Un anno che riflette l’impegno della Societàallineandosi alle best practice di mercato, a valere su una solida base finanziaria.- spiega la nota - sono la combinazione di strategie a livello di Gruppo, del costante rafforzamento del portfolio servizi destinato alle banche clienti, degli ingenti investimenti effettuati e del progressivo potenziamento dell’organico.Nel dettaglioI ricavi si attestano arealizzati facendo leva sulle proprie dotazioni finanziarie disponibili, all’interno di un quadro di sostenibilità complessiva.che, nel 2023, ha visto l’inserimento di 84 nuove persone attestandosi a 738 dipendenti. Un numero in crescita rispetto allo scorso anno che ha permesso alla Società di conseguire l’obiettivo di un progressivo cambio generazionale.“Il– ha commentato l’Amministratore Delegato di Allitude,“Non solo abbiamo saputo adattarci alle nuove sfide impegnandoci a garantire un crescente sviluppo sul piano tecnologico e digitale, ma abbiamo anche avuto una costante tensione all’arricchimento del catalogo servizi dedicato alle nostre banche e al rafforzamento dell’ascolto delle loro esigenze con l’obiettivo di innalzare, sempre più, il nostro livello di servizio. Grazie ai nuovi ingressi e a un costante investimento e valorizzazione delle competenze interne, Allitude ha saputo completare numerosi progetti del Piano Operativo ICT, in linea con il Piano Strategico di Gruppo. Un investimento sulle persone che continuerà anche nel 2024, con una campagna di assunzioni rafforzativa del presidio delle attività e impegni aziendali”.“I nche ci permettono di guardare avanti con ottimismo e determinazione, pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità di miglioramento continuo per il Gruppo e per le banche clienti”, ha dichiaratoPresidente di Allitude