H-FARM International School entra nella famiglia Nord Anglia Education

(Teleborsa) -piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’ingresso delle sue scuole internazionali nel network globale di(NAE), il più prestigioso gruppo educativo privato al mondo, con oltre 80 scuole in 34 Paesi. È la prima e unica scuola italiana ad entrare a far parte di questa rete internazionale d’eccellenza: un riconoscimento al livello educativo raggiunto in soli 9 anni e un’opportunità straordinaria di crescita per le scuole, gli studenti e tutto il territorio."Sono incredibilmente orgoglioso di questo risultato. In pochi ci credevano quando abbiamo deciso di investire in una grande startup nel mondo dell’education. Con il nostro stupendo team abbiamo affrontato la sfida con umiltà, impegno e un profondo senso di responsabilità dando, anno dopo anno, il meglio per portare la nostra cultura dell’innovazione a servizio dell’education. L’ingresso nella famiglia NAE è per noi un sogno che si realizza: sono il gruppo numero uno al mondo, e sono felice e onorato del loro entusiasmo per la nostra grande attenzione alle STEAM e all’ imprenditorialità. Il mio impegno personale continuerà con convinzione: mantenere il ruolo di Presidente e seguire con attenzione lo sviluppo delle scuole", ha dichiara, fondatore e amministratore delegato di H-FARM.