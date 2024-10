Il nodo casa nella Manovra: nessun aumento delle tasse, assicura Meloni

(Teleborsa) - Nel giorno dell'approvazione del, che sarà inviato a Bruxelles, il tema dellaè al centro del dibattito. Si parla di unper chi ha beneficiato die della ricerca delle cosiddettea nuove imposte sugli immobili, mentre il governo conferma che non ci saranno aumenti di tasse.La premierha infatti chiarito: "Leggo dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse.. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo". Dall'opposizione, la, ha replicato: "Abbiamo visto. Nel frattempo, il ministro dell'Economiaha precisato che l'aggiornamento catastale, ma piuttosto l'individuazione delle case non dichiarate e l'obbligo di aggiornamento per chi ha effettuato ristrutturazioni con fondi pubblici, come il Superbonus.Le linee guida della prossima manovra includonola. Giorgetti ha anche sottolineato l, visto che ogni anno scompaiono 350mila italiani, rendendo impossibile una crescita sostenuta del Pil. Sul fronte delle, il ministro ha chiarito che gli autotrasportatori non saranno coinvolti nell'allineamento delle accise sui carburanti.