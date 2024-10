UN Global Compact Network Italia lancia il primo vademecum per guidare le catene di fornitura verso una filiera totalmente sostenibile

(Teleborsa) - Illancia unin un percorso che abbracci la sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Il documento,, fornisce leper la stesura di unper i fornitori ed è stato presentato oggi a Milano, nel corso dellae dell’Le aziende sono chiamate averso lae a diffondere una cultura orientata ai principi dianche verso i propri fornitori. In questa direzione, le recenti Direttive Europee in materia di rendicontazione di sostenibilità come(CSRD) e(CSDDD) introducono nuovi obblighi che richiedono un approccio di filiera. Su queste premesse, il, composto da 54 imprese aderenti, ha elaborato le linee guida per la stesura del Codice di Condotta per i fornitori. Obiettivo del documento è fornire un prezioso strumento perall’interno delle strategie di sostenibilità, superare le barriere strutturali che ancora esistono e per generare impatto positivo lungo tutta la filiera.L’adozione di un Codice di Condotta per i fornitori offreStabilisce aspettative chiare per i fornitori, permettendo di creare relazioni commerciali fondate su valori condivisi e standard normativi chiari. Inoltre, l’adozione del Codice migliora la gestione del rischio all’interno della supply chain, grazie a fornitori più controllati e qualificati. L’impresa può inoltre accrescere la suae assicurare la compliance normativa a tutti i livelli, anche rafforzando i sistemi di reporting e i KPIs, per affrontare le richieste delle nuove Direttive e delle future regolamentazioni.Le Linee Guida sono state presentate durante, promosso dacoordinato da Daniela Bernacchi, Executive Director UN Global Compact Network Italia, e a cui hanno preso parte Marco Frey, Presidente UN Global Compact Network Italia, Barbara Terenghi, EVP Sustainability & Ceo's Office Director Edison, Valeria Bullo, Sustainability Director Zobele Holding by kdc/one, Anna Campi, Head of Procurement ERG, Barbara Casartelli, Positive Impact Leader Leroy Merlin e Bricocenter Italia."Adottare un Codice di Condotta, è una scelta fondamentale che consente all’Azienda di" ha dichiarato- "la funzione aziendale procurement è chiamata ad agire in prima persona per implementare questi percorsi, in alleanza con la funzione sostenibilità, e l’imprescindibile commitment del top management dell’impresa. A partire da, le aziende possono attivare progetti concreti di dialogo e accompagnamento dei supplier sui temi di sostenibilità, che mirano anche ad aumentare l’innovazione e la resilienza del business dei fornitori stessi. Dalla piena integrazione delle catene di fornitura all’interno delle strategie di sostenibilità aziendale, dipenderà la competitività delle imprese sul mercato a lungo termine".