Fondazione Manodori, plusvalenza di 4 milioni con riduzione della quota UniCredit

(Teleborsa) - Il consiglio generale di(Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia) ha approvato il bilancio 2023 in utile con un. Il risultato della gestione finanziaria è di quasi 6,7 milioni di euro, in aumento rispetto al 2022. Un andamento positivo che deriva da ricavi stabili e ricorrenti, legati in gran parte alla ripresa della distribuzione dei dividendi, dopo il blocco attuato dalla Bce nel 2020, e ad un contenimento dei costi ottimizzato negli ultimi anni.La Fondazione Manodori ha chiuso il 2023 con un, 2 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Un risultato favorito dal percorso di diversificazione del patrimonio che prevede la variazione degli asset azionari con ulteriori dismissioni e unain. A partire dallo scorso anno, l'aumento di valore del titolo ha creato le condizioni favorevoli per la Fondazione Manodori per procedere ad una parziale cessione di azioni, proseguita anche nel 2024, e che ha permesso di realizzareSono statiin Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, obbligazioni a lungo termine e in realtà locali, come, Studio Alfa, Crpa, Ifoa.Il bilancio dà conto inoltre deia progetti per il territorio, al fondo nazionale per la povertà educativa e a quello per lo sviluppo digitale."Chiudiamo un bilancio di buona gestione - ha detto il- con un esito positivo e trend di crescita. Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del portafoglio, istituito in questi anni con il supporto dell'advisor Prometeia, ci ha permesso di consolidare il processo di diversificazione iniziato nel 2018 e oggi incrementato dalle performance dei mercati azionari"."Il buon andamento della redditività e il solido accantonamento al fondo per le erogazioni - prosegue Guidetti – consentono alla Fondazione Manodori die di valutare nuove progettualità e strumenti per promuovere iniziative e favore delle situazioni di maggiore fragilità".