thyssenkrupp vende la minoranza del business dell'acciaio a Kretinsky

Thyssenkrupp

(Teleborsa) -, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, e EP Corporate Group, gruppo energetico controllato dal miliardario ceco Daniel Kretinsky, hanno concordato. EPCG acquisirà il 20% delle attività siderurgiche di Thyssenkrupp. Le parti hanno convenuto di non rivelare alcuna valutazione della transazione.Si prevede che la transazione si concluderà nell'anno fiscale in corso di Thyssenkrupp, previa approvazione delle autorità competenti e del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp. Inoltre le parti stanno discutendo l'acquisizione di un ulteriore 30% del business dell'acciaio da parte di EPCG. L'obiettivo è quello di formare una"Il nostro obiettivo è un concetto futuro cheper la Thyssenkrupp Steel, soddisfi i requisiti di protezione del clima, eviti i licenziamenti obbligatori e sia ampiamente accettato. La collaborazione con EPCG dimostra la fiducia di entrambi i partner nel futuro di successo del nostro business dell'acciaio", ha affermatodel consiglio di amministrazione di Thyssenkrupp."EPCG sta acquisendo il 20% del business dell'acciaio in questo momento e nelle attuali condizioni di mercato per svolgere un ruolo attivo nel plasmare e riallineare Thyssenkrupp Steel - ha aggiunto - Insieme vogliamo creare un'azienda siderurgica ad alte prestazioni, redditizia e orientata al futuro che riduca i costi della decarbonizzazione a un livello più competitivo e acceleri così la trasformazione verde dell'industria siderurgica verso la neutralità della CO2. A questo scopo ècome l'EPCG".