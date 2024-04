Elsa Solutions, assemblea approva bilancio 2023

Elsa Solutions

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ed ha approvato, inter alia, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 chiuso con un utile netto di Euro 1.289.348.I soci hanno anche deliberato didella Società, pari a Euro 1.289.348: per il 5%, pari a Euro 40.392, a Riserva Legale; (ii) per Euro 5.291 a riserva utili su cambi non distribuibile e per Euro 1.243.665 a riserva distribuibile.In sede Straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions ha deliberato di modificare l’art. 20 dello statuto sociale.