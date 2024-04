BasicNet, fatturato e redditività in calo nel primo trimestre

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 101,6 milioni di euro (-5,9% rispetto al primo trimestre del 2023), che include: vendite dirette per 88,2 milioni di euro (-3,5%), con risultati in parte condizionati da alcuni ritardi nella supply-chain, riconducibili alla crisi del Mar Rosso, e da un generale rallentamento dei consumi; royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 13 milioni di euro (-20,2%).L'è stato di 12,4 milioni di euro (-16,1%), mentre l'di 8,2 milioni di euro (-24,6%), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 2,2 milioni e ammortamenti dei diritti d'uso per 2,1 milioni, in crescita per le nuove aperture (10 punti vendita diretti), nell'ambito dello sviluppo del settore retail.La posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -93,5 milioni di euro (-92,6 milioni al 31 dicembre 2023), in miglioramento rispetto ai -99,3 milioni del 31 marzo 2023;è a -143 milioni di euro (-139,1 milioni del 31 dicembre 2023).In merito alla guidance, BasicNet afferma che contesto di incertezza caratterizzato dal rallentamento dei consumi e dall'instabilità dello scenario geopolitico e macroeconomico globale rende. Il Gruppo continua a essere focalizzato nella crescita di medio-lungo termine con l'obiettivo di creare valore dei marchi, con una distribuzione sana, consolidata attraverso lo sviluppo della rete di negozi e una continua attività di investimenti in comunicazione a supporto dei brand.