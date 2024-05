Fine Foods in denaro dopo conferma Outperform da Intermonte

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

(Teleborsa) - Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,35%. A sostterere il titolo ha concorso anche ildegli analisti di: ricavi sostanzialmente in linea ed adjusted EBITDA e utile netto migliore dell'11%/15% rispetto alle stime. Intermonte ha dunque confermato le attuali stime per l'anno fiscale 2024 (+7,7% di crescita del fatturato, 12% di margine), consoiderando che i risultati del primo trimestre implicherebbero una crescita del fatturato del 10,4% e un margine dell'11,5% per il resto dell'anno, che si ritiene possa essere raggiunto comodamente, soprattutto se i prezzi dell’energia restano sotto controllo.Gli analisti hanno quindi confermato un giudiziosul titolo Fine Foods ed un, rienendo che i risuotati dle primo trimestre abbiamo fornito una maggiore visibilità sulla progressione dei margini. Dopo solo un trimestre, tuttavia, potrebbe essere troppo presto per definire strutturale questa redditività eccezionale per il futuro e quindi la conferma dell’attuale consenso dovrebbe includere un certo grado di flessibilità, basato sulla visibilità dei prossimi trimestri.