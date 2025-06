Unicredit colloca bond da 1 miliardo, ordini per 3,4 miliardi

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso oggi con successo un'obbligazione subordinata Tier 2 con scadenza a 12 anni, richiamabile dopo 7 anni, rivolta agli investitori istituzionali, confermando ancora una volta la sua solida base di investitori nel reddito fisso e la sua capacità di accessoal mercato in diversi formati.L'è pari a 1 miliardo di euro.Si tratta, spiega una nota, dellae l'obbligazione pagherà una cfino a giugno 2032 in virtù di un prezzo di emissione del 99,928%, equivalente a uno spread di 180 punti base rispetto al tasso mid swap di riferimento. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione call dopo 7 anni, la cedola per il periodo successivo fino a scadenza sarà rideterminata sulla base del futuro tasso swap a 5 anni di riferimento, aumentato dello spread iniziale.Dato ildel mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 215 punti base sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e fissato a 180 punti base, con size finale di 1 miliardo di Euro.L'operazione ha avuto una forte domanda da circa 200 investitori istituzionali e ordini che hanno superato i 3,4 miliardi di Euro.L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (67%) e la seguente ripartizione geografica: UK (33%), Francia (33%) e Germania/Austria/Svizzera (9%).UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Sole Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen e Toronto Dominion.Il titolo documentato nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, completa il piano di emissioni subordinate per il 2025 e sarà parte del patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio.In ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody’s); BBB- (S&P); BBB- (Fitch).La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.