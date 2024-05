Europa, S&P: debito a rischio balza a 80 miliardi di euro. Pesa Altice France

(Teleborsa) - Il numero disi è assestato adel 2024, in calo rispetto alle 51 unità di fine 2023 e pari alla media quinquennale. Lo si legge in un report di S&P Global Ratings sul tema."Le variazioni nel numero di crediti rischiosi riflettono principalmente laall'interno della categoria "CCC+" e al di sotto, piuttosto che miglioramenti da questa categoria - ha affermato l'analista del credito di S&P Global Ratings- Due terzi delle rimozioni dalla categoria dei crediti rischiosi nel primo trimestre del 2024 sono dovuti a default e ritiri di rating, mentre le nuove aggiunte sono principalmente dovute a problemi di rifinanziamento".Scendendo nei dettagli, quasi il 67% delle rimozioni dalla categoria dei crediti rischiosi sono dovute a- che riflettono principalmente la necessità delle aziende di ristrutturare il proprio debito - e adi rating, piuttosto che a miglioramenti della performance operativa. L'Europa è l'unica regione in cui il numero di default da inizio anno è superiore al conteggio da inizio anno al 2023. I default nella regione rimangono ai livelli più alti dal 2008.Ileuropei è aumentato del 45% arispetto ai 55,1 miliardi di euro dell’inizio del 2024, principalmente a causa del declassamento della società di telecomunicazioni francese Altice France S.A. a “CCC+”. La sola Altice France ha aggiunto quasi 23,8 miliardi di euro al debito totale dei crediti rischiosi.Ilè salito al 63,0% al 31 marzo 2024, dal 58,3% alla fine del 2023, in linea con la media a lungo termine e segnalando una. La maggior parte delle transizioni al ribasso verso la categoria dei crediti rischiosi riguardava società altamente indebitate con free operating cash flow negativi o problemi di liquidità o di rifinanziamento a causa della minore domanda o produzione.