Allete acquisita da CPP Investments e GPI per 6,2 miliardi di dollari

Allete

(Teleborsa) - L'utility statunitensee una partnership formata da Canada Pension Plan Investment Board () e Global Infrastructure Partners () hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale la partnership acquisirà Allete per 67 dollari per azione in contanti, ovveroinclusa l'assunzione del debito.Ciò rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Allete il 4 dicembre 2023, la data precedente a un articolo sui media che riportava che Allete stava esplorando una vendita."La nostra strategia Sustainability-in-Action richiederà un'esecuzione mirata e un capitale significativo. Il passaggio a una società privata con questi partner forti non solo limiterà la nostra esposizione ai mercati finanziari volatili, ma garantirà anche ad Allete l'necessario per i nostri investimenti pianificati ora e a lungo termine", ha affermato la CEO Bethany Owen.L'accordo prevede impegni rispetto alla retention della, nonché al mantenimento dei livelli di retribuzione e dei programmi di benefit. Allete rimarrà gestita localmente con sede a Duluth, Minnesota. Bethany Owen continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e l'attuale management team continuerà a guidare Allete.