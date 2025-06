Execus, AuCap riservato completato al 96%: Verchiani nuovo azionista

Execus

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha comunicato la positiva esecuzione sottoscrizione di nuovedella Società, rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per complessivi 1 milioni di euro deliberato il 29 maggio 2025 dal Consiglio di Amministrazione.La sottoscrizione delle azioni è stata effettuata ad un prezzo pari a 1,28 euro per azione (di cui 0,03522 euro a capitale sociale e 1,24478 euro a sovrapprezzo) per un controvalore complessivo dell’aumento pari a 960mila euro (comprensivo di sovrapprezzo), pari al 96,00% dell’aumento di capitale complessivamente deliberato. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato, come da delibera del 29 maggio 2025, è fissato al 31 luglio 2025.Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione ildella Società post aumento di capitale è incrementato ad 266.693,42 euro suddiviso in n. 7.571.787 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.Per il tramite di questo aumento di capitale ildella Società passa dal 21,75% al 29,50% del capitale sociale. La conseguente variazione del capitale sociale e il relativo incremento del flottante non tengono in considerazione gli effetti del concambio azioni relativo all’operazione di acquisizione di Vanilla Marketing annunciata il 28 maggio 2025.L’Aumento di Capitale Riservato, finalizzato allo sviluppo e al perseguimento dei piani di crescita del Gruppo, è stato ad oggi sottoscritto in denaro per 499.200 euro comprensivi di sovrapprezzo dal partner strategico della Societàcorrispondenti a 390.000 nuove azioni ordinarie della Società, per il tramite di una sua società controllata di diritto F.V. Holding S.r.l., nonché in denaro per 460.800 euro comprensivi di sovrapprezzo, corrispondenti a 360.000 nuove azioni ordinarie della Società, da undi primario standing internazionale."Entrare in Execus – ha dichiarato Verchiani – significa investire nel: insieme offriremo alle imprese italiane e globali nuovi strumenti per competere e prosperare".