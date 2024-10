Enpam: rendimento netto investimenti al 7% nel 2023, patrimonio a 27 miliardi

(Teleborsa) - Gli investimenti dell'ente di previdenza dei medici hanno avuto unal netto di costi e di tasse. Il dato, riferito all'anno, è stato comunicato dal presidente dell'Alberto Oliveti al congresso Fimmg in corso a Villasimius (Cagliari)."Dal 2012 ad oggi abbiamo visto il nostroaumentare dai 12 miliardi ai- ha spiegato il presidente dell'Enpam - Tanti soldi, tutti destinati a pagare le pensioni prossime venture. Come sappiamo, infatti, siamo in una fase di pagamento di pensioni numerose e consistenti, perché numerosi e di misura consistente sono i versamenti di chi li ha fatti".I rendimenti sono elevati anche guardando le medie pluriennali, sempre validate dalla Covip. Nello specifico per illa media è stata del, sempre al netto di costi e imposte, un risultato particolarmente buono nonostante il Covid e le crisi legate ai conflitti internazionali.