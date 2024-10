Manovra, Patuelli (Abi): "Per le banche non ci sono extraprofitti"

(Teleborsa) - "Ieri sono usciti i dati delle entrate fiscali ad agosto, che sono aumentate di 23 miliardi rispetto allo stesso mese dello scorso anno" mentre gli interessi pagati dalle banche "aumentano del 296%, passando da 1 miliardo e 82 milioni a 4 miliardi e 289 milioni. Ciò significa che le banche hanno aumentato di 4 volte gli interessi pagati". È quanto sottolinea ilin un'intervista a La Stampa ribadendo che per le banche "non ci sono extraprofitti"."Se tutti gli utili sono extraprofitti allora è finito il mondo – aggiunge–. Poi parliamoci chiaramente. Io concordo con il ministro dell'Economia quando parla dell'articolo 53 della Costituzione il testo è chiaro. Questo articolo dice che le tasse sono progressive rispetto al reddito, o nel caso delle imprese agli utili. Non è che l'articolo 53 dice che lei ha un'aliquota e io ne ho un'altra"."È una non notizia dire che il mondo bancario è in dialogo con il governo. Lo siamo da sempre" mentre – conclude il– il contributo di solidarietà alle casse dello Stato "lo stiamo dando da molti anni, abbiamo un'addizionale Ires del 3,5% rispetto alle altre attività, abbiamo un`addizionale Irap dello 0,75%".