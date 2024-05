dl Agricoltura riceve via libera Consiglio dei Ministri: le principali misure

(Teleborsa) -, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Il Ministro dell'Agricoltura,, ha illustrato in conferenza stampa le principali misure., che su questo decreto vede diversi ministeri coinvolti, tra cui quello dell'Agricoltura e quello dell'Ambiente", ha dichiarato Lollobrigida, smentendo le voci di tensioni con il Ministro dell'Ambiente Pichetto e parlando di un decreto "importante", che "vede arrivare risposte a diverse emergenze emerse nel tempo"."Negli ultimi mesi. - ha ricordato il titolare all'Agricoltura - Lo scorso 21-22 marzo l'agricoltura è tornata questione fondante dell'Ue, per garantire sicurezza alimentare e ambiente".Fra le misure incluse nel decreto legge, risorse a(20 milioni) ed a sostegno di(12 milioni). "Il decreto vuole evitare la desertificazione, per aiutare il mondo agricolo, colpito da diverse vicende esterne e interne", ha spiegato Lollobrigida.Prevista anche la, che abbiamo riscontrato una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%, sgravi alle imprese che hanno subito ripercussioni dalle alluvioni ,e lo stanziamento di altri 10 milioni per..Fra le misure ce n'è anche, che dispone lo(agrivoltaico), mettendo a rischio, secondo molti, il raggiungimento dei target europei per le rinnovabili (50 GW al 2030). La norma, finalizzata all', contro l'aumento delle importazioni, vieta l'istallazione di moduli per il fotovoltaico sui terreni agricoli, a meno che non consentano lo svolgimento dell'attività agricola nell'area sottostante."Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici - si legge nella bozza - sono aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente".Fra le norme include nel dl Agricoltura anche uncontro le pratiche sleali e un, mentre per quanto riguarda leè prevista la possibilità di ampliare il ruolo di guardia venatoria alle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento della vigilanza venatoria.