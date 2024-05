Enea: seconda tappa del road show dedicato all’efficienza in città

(Teleborsa) - Si terrà ala seconda tappa del, realizzato danell’ambito del Programma Nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica ", promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Sala Consiliare Comune di Pescara – ore 9.30).Al centro dell’evento, organizzato in collaborazione con lae con il, la consapevolezza dei vcon un approfondimento sulle interconnessioni tra trasformazione degli spazi, cambiamento comportamentale negli usi finali dell’energia e coesione sociale. Il tour ha preso il via da Bologna e si appresta a coinvolgere altre città come Foggia, Milano, Venezia, Torino per analizzare i temi della riqualificazione energetica del costruito e della rigenerazione urbana e per promuovere un nuovo modello culturale di progettazione.Tra i protagonisti della giornataSindaco di Pescara, che aprirà i lavori,, Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo,, Politecnico di Milano e dell’Università IUAV di Venezia. Parteciperà anche l’artistacon un intervento alla tavola rotonda "Città Visibili. Strumenti per le nuove forme dell’Abitare", coordinata daresponsabile del Laboratorio Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica dell’ENEA.Il Roadshow Humanizing Energy punta asu queste tematiche e a fornire spunti per progetti di riqualificazione innovativi attraverso un approccio integrato per la costruzione di città resilienti e sostenibili.