BPER, titolo venduto dopo i conti. Analisti: risultati in linea o appena sopra le attese

(Teleborsa) - Soffre a Piazza Affari il titolo, ilnella giornata odierna, che ieri sera ha presentato Secondo, che ha un ratinge un target price aper azione, i principali trend trimestrali sonoe la guidance è rimasta invariata. Gli analisti parlando di un investment case "on track", con il management che sottolinea l'ambizione di "remunerare adeguatamente gli azionisti"., che ha incrementato il target price del 10% aper azione e mantenuto la raccomandazione, parla di risultati, con l'innalzamento del prezzo obiettivo che riflette anche una maggiore remunerazione e una migliore posizione di capitale.Il broker italiano ha alzato le stime di utile adj. 2024-25 del +3% principalmente per leggermente maggiore NII e minori costi operativi. Incrementa invece l'utile 2026 del 13% per riflettere unain un contesto di tassi meno favorevole.Tra le altre case d'affari,ha incrementato il target price aper azione da 6,1 euro.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 4,626 e successiva a quota 4,546. Resistenza a 4,765.