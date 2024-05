eVISO, volumi power in gestione in aumento a maggio

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato che isono pari a 1.205 GWh a maggio 2024, in crescita di un ulteriore 16% rispetto alla comunicazione dell'11 dicembre 2023.In particolare, i volumi di consumo annuo di elettricità relativi allaal mese di maggio 2024 sono pari a 395 GWh (+23% rispetto al dato comunicato a dicembre e +4% rispetto al dato comunicato a febbraio 2024), massimo storico per eVISO, equivalenti ad un fatturato annuo superiore a 90 milioni di euro.I volumi di consumo annuo di elettricità dell’attuale clientelae abbinati ad eVISO nel mese di maggio 2024 sono pari a 810 GWh (+ 12% rispetto ai 720 GWh comunicati a dicembre 2023), equivalenti ad un fatturato annuo superiore a 170 milioni di euro.In aggiunta, i volumi di consumo annuo diabbinati ad eVISO nel mese di maggio 2024 sono pari a 5,5 milioni di metri cubi (Mmc), in aumento del 10% rispetto al dato comunicato a marzo 2024, equivalenti a un fatturato annuo superiore a 4 milioni di euro."I numeri dei volumi della sola fornitura di elettricità ai reseller e ai clienti diretti in gestione a maggio 2024 indicano, per l’esercizio 2024/2025 in cui ci aspettiamo siano pienamente a regime, un volume superiore a 1.200 GWh, +16% rispetto ai volumi abbinati a dicembre 2023 - ha commentato l'- L'aumento dei volumi di energia da un lato e la riduzione tendenziale del costo dell'energia dell'altro creano un contesto in cui eVISO può aumentare contestualmente sia il primo margine sia la posizione di cassa".