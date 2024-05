Maps, Websim avvia copertura con Buy e TP a 4,10 euro

Intermonte

Maps

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, con raccomandazione "" e target price diper azione.Gli analisti scrivono che Maps nasce come società di progettazione informatica per grandi gruppi industriali e di servizi, come, ma negli anni si è trasformata sempre più in una software company, con prodotti software che oggi rappresentano oltre l'80% del fatturato, dal 30% nel 2018. Poiché i prodotti possono essere venduti a un vasto pubblico di clienti con costi marginali limitati, il modello dicon un basso profilo di rischio, grazie all'elevata quota di(40% nel 2023 dal 18% nel 2018) e una bassa concentrazione di clienti.Websim stima per iluna crescita dei ricavi del 9% YoY a 30 milioni di euro, e un aumento del 32% YoY nell'adj. EBITDA a 6,6 milioni di euro, con il margine che ritorna intorno al 22%, anche grazie alla risoluzione delle problematiche relative alle ultime acquisizioni che hanno penalizzato il 2023, e all'avvio degli incentivi REC ad aprile 2024.Nel, si prevede un CAGR dei ricavi del 9% e un CAGR dell'EBITDA del 20%, con un margine EBITDA previsto che raggiungerà il 26%, grazie alle economie di scala. Il CAGR EPS è previsto al 47%, nonostante un aumento stimato dell'aliquota fiscale al 25%, dal 5% nel 2023. Il2024-27 è stimato a circa 12 milioni di euro, quasi il 40% dell'attuale capitalizzazione di mercato.