Trimestre record per Popolare Sondrio. Pedranzini, "confidiamo di replicare ottimo risultato del 2023"

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Miglior trimestre nella storia per la. L'istituto di credito registra nel primo trimestre 2024 un utile netto di 145,2 milioni di euro, in crescita del 53,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."Il percorso di crescita intrapreso trova oggi nuova conferma neglidel primo trimestre 2024, con un utile netto di oltre 145 milioni di euro, cresciuto del 53,8%. La nostra strategia di puntare sull’attività bancaria caratteristica, innovando e diversificando al contempo il nostro modello di business, ci ha consentito di acquisire nuova clientela, guadagnare spazi di sviluppo in nuovi territori, consolidare via via la nostra posizione, dando un concreto contributo alla crescita economica dei territori serviti. Premiati in termini di redditività, solidità e resilienza, rafforzati dalla bontà delle scelte compiute,”, ha dichiarato. “Nel corso della recente Assemblea, azionisti strategici, istituzionali e comunità di investitori retail hanno espresso un solido assetto di governance, premessa per affrontare ogni ragionevole sfida e far evolvere il nostro modo unico di fare banca con l’obiettivo di creare valore per chi ‘gira’ intorno a noi”.Il risultato del trimestre riflette ilcaratteristica i cui proventi si attestano a 373,9 milioni (+29,6% rispetto al 31 marzo 2023, margine di interesse +39% e commissioni nette +10,8%). Contribuisce al risultato complessivo anche l'apporto che deriva dalle attività finanziarie per 36,5 milioni. Isi attestano a 150,8 milioni (+11,1%) e riflettono in particolare dinamiche inflazionistiche e il rinnovo del contratto di lavoro. Isi confermano su livelli particolarmente elevati mostrando un ampio buffer rispetto ai requisiti regolamentari. I coefficienti fully loaded segnano 15,1% con riferimento al Cet1 ratio e 17,9% per il Total Capital ratio.Ilsi è attestato a 267 milioni, in aumento del 39% rispetto al 31 marzo 2023, a fronte delle maggiori contribuzioni derivanti dall’intermediazione del denaro con la clientela e dal flusso cedolare riferito al portafoglio di proprietà nonché dalla riduzione della marginalità negativa riferibile al canale interbancario. Per quanto attiene allo spread commerciale si è assistito a un ulteriore marginale allargamento. Leda servizi hanno cifrato 106,9 milioni, mostrando un significativo incremento (+10,8%) rispetto agli 96,5 milioni del periodo di confronto, dando riscontro alla vitalità e vivacità della banca nella componente servizi alla clientela.Il risultato dell’attività finanziaria è stato positivo per 36,5 milioni, rispetto ai 30,5 milioni consuntivati nel periodo di confronto. Iincassati ammontano a 1 milione, in incremento rispetto ai 0,7 milioni del 31 marzo 2023.Ilè risultato pari a 409,2 milioni dai 331,7 milioni del periodo di confronto (+23,4%).Lada clientela risulta pari a 41.986 milioni, (-1% rispetto a fine 2023); la, pari a 47.954 milioni, si incrementa rispetto ai 46.319 milioni di fine 2023 (+3,5%), in conseguenza sia dell’andamento favorevole dei mercati finanziari sia delle predette decisioni della clientela.Gli, sia di breve (Liquidity Coverage Ratio) sia di medio periodo (Net Stable Funding Ratio), si posizionano ampiamente al di sopra dei requisiti minimi regolamentari. Il Liquidity Coverage Ratio si è attestato al 171% (dal 188% del 31/12/2023) pure incorporando il rimborso della tranche TLTRO in scadenza il 27 marzo (806 milioni), il Net Stable Funding Ratio si posiziona al 118%.