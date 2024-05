La Borsa di New York si infiamma dopo dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che si avvantaggia dei positivi dati sullì'inflaizone, che ha registrato un piccolo rallentamen to ad aprile. Un dato che potrebbe essere letto positivamente dalla Fed e portare ad un traglio dei tassi. L'indicemostra un guadagno dello 0,72%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 5.301 punti. In rialzo il(+1,44%); con analoga direzione, sale l'(+1,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,28%),(+1,26%) e(+1,22%).del Dow Jones,(+3,49%),(+2,55%),(+2,50%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,86%),(+3,93%),(+3,88%) e(+3,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,96%.Calo deciso per, che segna un -3,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.