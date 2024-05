Commercio, a marzo pesa l'effetto Pasqua ma per consumatori e imprese il Paese è fermo

(Teleborsa) - A marzo 2024, rispetto al mese precedente, lecomplessive non registrano variazioni di rilievo. Le vendite dei beni alimentari sono in lieve aumento mentre quelle dei beni non alimentari subiscono una leggera flessione. Lo rileva l'ISTAT sottolineando che, invece, a livello tendenziale, si registra una crescita sia in valore sia in volume, determinata dalle, che risentono in misura significativa della differente collocazione della Pasqua, la quale quest’anno è caduta nel mese di marzo mentre nel 2023 si collocava ad aprile."L’effetto Pasqua si abbatte sulle vendite al dettaglio che a marzo registrano un aumento su base annua sia in volume che in valore. Un dato, tuttavia, trainato dai beni alimentari, le cui vendite sono salite grazie proprio alle festività pasquali cadute quest’anno a marzo". Ha affermato il, commentando i dati forniti oggi dall’Istat. “L’andamento del commercio a marzo è fortemente influenzato dagli acquisti legati alla Pasqua – ha spiegato il presidente– Le vendite dei beni alimentari salgono infatti sia su base mensile che su base annua, segnando un +6,4% in valore, +3,6% in volume rispetto al 2023. Male invece le vendite dei beni non alimentari, che registrano una flessione congiunturale e tendenziale sia in volume che il valore”. “Numeri quelli dell’Istat che ci dicono come l’emergenza consumi non sia ancora superata: il forte rincaro dei prezzi registrato negli ultimi due anni continua ad avere effetti sulla spesa delle famiglie, con le vendite che risentono ancora dell’inflazione e i listini che non scendono come dovrebbero” – ha aggiunto Rienzi."Il Paese è fermo! Dopo il calo congiunturale di gennaio e il flebile rialzo di febbraio, a marzo le vendite sono stazionarie. Insomma, restano al palo e non variano. Il motivo, ovviamente, è che le famiglie, complice l'inflazione di questi anni, hanno finito i soldi e comperano solo lo stretto necessario, come dimostra l'impercettibile rialzo delle vendite alimentari in volume, +0,1% e il lieve calo delle altre, -0,3%" ha denunciato, presidente dell'Anche per, presidente dil’aumento è un “effetto ottico” che risente della diversa collocazione della festività di Pasqua. “Per questo sollecitiamo ancora una volta il Governo ad intervenire adottando misure tese ad accelerare la discesa dei prezzi al dettaglio, combattere le speculazioni e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, in modo da far ripartire i consumi e sostenere commercio ed economia”, ha sottolineato Melluso."La sostanziale stabilità delle vendite rilevata a marzo 2024, che segue il modesto miglioramento di febbraio - rivisto al rialzo - anche se non può essere letta in modo troppo favorevole, potrebbe, comunque, rappresentare l’inizio di una fase meno negativa sul versante della domanda di beni. A tale dinamica potrebbe contribuire la consapevolezza da parte delle famiglie dell’esaurirsi della fiammata inflazionistica. I dati dell’ultimo mese vanno valutati con la massima prudenza. In particolare, il significativo recupero dell’alimentare appare legato più alla diversa tempistica della Pasqua che ad una ripresa della domanda. Allo stesso tempo il calo rilevato per il commercio elettronico sembra più un episodio che il segnale di un mutamento nelle abitudini d’acquisto. Non vanno neanche trascurate, pure in un contesto che appare meno fragile rispetto ai mesi passati, le difficoltà in cui versano alcuni segmenti di consumo, mobili e arredamento tra tutti, e le aziende di minori dimensioni". Così invece l’Ufficio Studi diConfesercenti infine fa notare che continuano le difficoltà dei. "Secondo le nostre stime, nei primi tre mesi dell'anno, le piccole superfici avrebbero registrato un calo delle vendite in volume del 2%, a fronte di un aumento dell’1,6% della grande distribuzione. Per quest’ultimo canale, in particolare, si rileva l’aumento delle vendite alimentari dei discount del 5,7% nei primi tre mesi dell’anno", ha sottolineato.