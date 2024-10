Wall Street in rosso su escalation Medio Oriente

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevalgono le vendite in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,41%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.709 punti. Negativo il(-1,43%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,09%).Sul listino americano, come in Europa, hanno pesato le crescenti preoccupazioni legate all'escalation in Medio Oriente, alla luce dell'attacco missilistico dell'Iran a Israele.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,24%) e(+0,81%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,66%),(-0,55%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+1,65%),(+1,43%),(+1,04%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%.(+8,03%),(+4,92%),(+2,97%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,71%.Seduta negativa per, che scende del 4,34%.Sensibili perdite per, in calo del 4,20%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 124K unità; preced. 99K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,1 Mln barili; preced. -4,47 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,89K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 5%).