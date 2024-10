Stabile la Borsa di New York, appesantita da timori per Medio Oriente

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,09% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 5.710 punti. Senza direzione il(+0,15%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,01%). Pesano iRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,12%) e(+0,59%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,78%),(-0,78%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+3,18%),(+1,54%),(+0,86%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.Tentenna, che cede l'1,19%.(+7,75%),(+4,85%),(+4,24%) e(+3,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.scende del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,89K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 5%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,5 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%).