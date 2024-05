Yolo, aumento di capitale sottoscritto all'88%. Proseguono interlocuzioni

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'con la sottoscrizione di 3.899.363 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di 7.007.155,32 euro (previsto). In data odierna sono state sottoscritte 796.611 Nuove Azioni, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 1.431.509,96 sia tramite la sottoscrizione dei diritti che di azioni inoptate.L'aumento di capitale ha riscontrato non solo una significativa partecipazione da parte di alcuni dei principali azionisti della società, ma anche il(quali a titolo esemplificativo IBL Banca, ARAG, Reale Mutua, Sara Assicurazioni e Smart4Tech, verticale tecnologico del gruppo Smart Capital) che hanno partecipato all'aumento di capitale.Sono inoltre ancora in corsovolte al collocamento delle azioni residue rispetto all'ammontare massimo dell'aumento di capitale previsto, si legge in una nota.