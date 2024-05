Equita, Intesa Sanpaolo conferma Buy e TP a 4,6 euro

Equita

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato il suo giudizio sulle azioni, reiterando una raccomandazionee indicando un, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre in linea con le attese."Nessuna sorpresa significativa è arrivata dai risultati del primo trimestre 2024 di Equita, che hanno confermato un quadro ancora di debolezza del mercato, anche se emergono i primi segnali di ripresa (M&A)".Gli analsiti di Intesa hannoche si basa su: un(CAGR nella parte alta ad una cifra nel periodo 2020-23 nonostante le difficili condizioni di mercato); un(IFR a 3,6x a fine marzo), che consente sia una, sia l'opportunità di accelerare la crescita impiegando il capitale in eccesso attraverso, come la recente acquisizione del restante 30% di Equita K-Finance.