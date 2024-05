PNRR, Mase approva le regole operative sugli impianti agrivoltaici innovativi

(Teleborsa) - Ilha pubblicato lefinalizzata a sostenere lain grado di coniugare la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica con la produzione agricola. Le regole, elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici, – fa sapere il Mase in una nota – stabiliscono le modalità attuative per l’accesso agli incentivi messi a disposizione del PNRR, per oltre un miliardo di euro, per la costruzione di impianti agrivoltaici corredati degli strumenti di misura per monitorare l'attività agricola sottostante.L’obiettivo finale è l’per una capacità complessiva di circa 1 GW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, entro giugno 2026.La domanda di accesso – evidenzia il Mase – "garantisce un duplice beneficio: un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili, e una tariffa incentivante riconosciuta all'energia elettrica rinnovabile immessa in rete"."Prosegue la nostra azione – spiega il– verso un settore che può dare un contributo significativo alla transizione energetica, tutelando e, anzi, rafforzando la produzione agricola di qualità".