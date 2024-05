BFF crolla in Borsa dopo misure Bankitalia. CEO non vede modifiche a dividend policy

BFF Bank

(Teleborsa) -il titolo, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, dopo che la ha disposto la, o altri elementi del patrimonio, dopo l'esito dell'ispezione condotta sull'istituto in merito alla sua gestione dei crediti pubblici. Il regolatore italiano ha inoltre disposto che BFF si astenga dalla corresponsione della parte variabile delle remunerazioni e dall'ulteriore espansione dell'operatività all'estero, tramite l'apertura di nuove succursali o l’allargamento in nuovi paesi in regime di prestazione di servizi.Il, durante la call con la comunità finanziaria, ha detto che il CdA - sulla base di valutazioni preliminari e fatte salve ulteriori analisi - ritiene che il possibile incremento dei RWA e del prudential calendar provisioning, che potrebbero derivare da tale interpretazione, ", tenuto conto anche delle riserve off-balance sheet pari a 628 milioni di euro e delle azioni gestionali che potranno essere intraprese".Pressato dagli analisti sulla vicenda, Belingheri ha spiegato che "ci sono molti fattori da considerare e, che ovviamente non può avvenire in pubblico, ma ci sono molti modi per rispondere ai rilievi della BOI e comunque abbiamo un buon livello di capitale"."La, ma la risposta della Banca d'Italia non possiamo controllarla", ha sottolineato. Secondo le slide, BFF deve rispondere entro il 24 luglio e poi la Banca d’Italia prenderà la sua decisione finale.A chi gli faceva notare che la risposta della Banca d'Italia alle problematiche è molto severa, ha replicato: ", senza indicazione di alcun aumento del rischio di credito,"."Non c'è credit risk, ma potremmo avere un rialzo del RWA e quindi più capitale potrebbe essere necessario", ha detto il CEO, che si è detto confortato dal fatto che "l'indagine è stata fatta a gennaio, la banca ha pagato il dividendo e poi la Banca d'Italia ci ha fornito il report con le sue decisioni. È una, ma quindi anche un".Belingheri non vede, anche perché la banca ha "una solida riserva di capitale e abilità di generarne di nuova".Il titolo BFF èda diverse ore, dopo aver segnato un calo del 10,31%.