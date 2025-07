ESMA chiede più chiarezza nelle comunicazioni relative alla sostenibilità

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato unautilizzate nelle comunicazioni non regolamentari.La pubblicazione delineaper la formulazione di dichiarazioni di sostenibilità, in linea con le precedenti pubblicazioni dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità bancaria europea (EBA), e offre consigli pratici su cosa fare e cosa non fare, illustrati attraverso esempi concreti di buone e cattive pratiche, basati sulle prassi di mercato osservate.La nota tematica si concentra sulle credenziali di sostenibilità, come marchi o premi, poiché questi riferimenti sono tra i claim più utilizzati nelle comunicazioni rivolte agli investitori retail., ma mira a supportare gli operatori di mercato nella formulazione di dichiarazioni di sostenibilità chiare, corrette e non fuorvianti.