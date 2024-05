Fed, Bowman: di massima importanza mantenere credibilità nella lotta all'inflazione

(Teleborsa) - "Se attuata efficacemente, la politica monetaria promuove la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Nel lungo termine, il raggiungimento di entrambi questi obiettivi promuove la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. È della massima importanza mantenere la credibilità nelper raggiungere il nostro obiettivo del 2%". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento della Texas Bankers Association 2024."Ma non possiamo ignorare il fatto che la politica monetaria può presentare- ha spiegato - Le variazioni dei tassi di interesse possono rendere più difficile per le banche gestire il rischio di tasso di interesse, in particolare a fronte di rapidi aumenti dei tassi come quelli del 2022 e del 2023. Sappiamo che molte banche hanno assistito a un aumento significativo delle perdite non realizzate nei loro bilanci, una tendenza che ha portato a pressioni sulla liquidità, sui finanziamenti e sul capitale per alcune istituzioni"."Sebbene i mandati di politica monetaria possano sostenere la stabilità finanziaria a lungo termine, la politica monetaria è una funzione indipendente che puònel sistema bancario - ha detto Bowman - Le nostre attività di vigilanza dovrebbero riflettere la consapevolezza di questi effetti sul processo decisionale della gestione bancaria, poiché facciamo affidamento sulla regolamentazione e sulla vigilanza per promuovere la resilienza del sistema bancario regolamentato, con l'obiettivo di aiutare le banche ad affrontare un contesto macroeconomico in evoluzione e ad adattarsi ai principali cambiamenti nel contesto economico. orientamento della politica monetaria".