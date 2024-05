Powell (Fed) allontana data per taglio tassi

(Teleborsa) -, si aspetta che l’inflazione "continui a rallentare nel 2024, come ha già fatto nel 2023". Ma questa convinzione, spiega poi Powell, "non è più così forte come in passato".Il governatore, intervenuto a un evento bancario ad Amsterdam, ha spiegato che nel primo trimestre c'è stata una mancanza di progressi sull'inflazione e questo indica che la Fed deve essere paziente. Parole interpretate dagli invesitori come un rinvio della data per un taglio dei tassi.La recente performance dell'economia americana è stata molto buona, ha detto Powell, sottolineando che l'immigrazione ha contribuito positivamente alla crescita. "per agire". Più probabilmente "li manterremo dove sono ora", ha osservato il banchiere che ha ribadito ancora una volta l'indipendenza della banca centrale statunitense. "La Fed ha gli strumenti di cui ha bisogno per difendere la sua indipendenza".Quanto alamericano, Powell ha sottolineato è in buona salute: le grandi banche sono solide e ben capitalizzate, ha detto.