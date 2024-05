RFI: al via i lavori per la nuova stazione di Frosinone

(Teleborsa) -, futuro hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile. Il progetto, che nasce dalla- società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS italiane - ed il, prevede unfinanziato da RFI nell’ambito del Piano Integrato Stazioni.Gli interventi, attrattiva ed integrata con il contesto urbano, la doteranno di spazi di aggregazione per il quartiere, valorizzandone anche l’immagine con dettagli di qualità e cura architettonica.La. Il piano terra ospiterà un nuovo atrio più ampio del precedente, coperto da una struttura in acciaio e vetro: la trasparenza garantirà la luminosità dell’ambiente e una maggiore integrazione con l’esterno. Saranno riqualificate anche le facciate delle aree laterali alla stazione, funzionali ad ospitare i locali tecnici e di servizio.Per- oggi divise dal fascio binari - etra la fermata ferroviaria, piazzale Kambo a nord ed il tessuto urbano cittadino a sud, sarà realizzato un nuovo sovrappasso pedonale costituito da una struttura reticolare di circa 57 metri ricoperta da pannelli fotovoltaici.L’accesso al sovrappassosu due livelli dotati di ascensore e scala, con accesso diretto da via Pergolesi che connetterà la stazione con l’area già oggi valorizzata grazie alla realizzazione - da parte del Comune di Frosinone - di un parcheggio di scambio intermodale.