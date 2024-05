Unidata, eletto nuovo CdA. Ok a potenziamento del voto maggiorato

Unidata

(Teleborsa) - L'di, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il2023 e la distribuzione di undi 0,01 euro per azione. I dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 12 giugno 2024, previo stacco della cedola il 10 giugno 2024. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata l’11 giugno 2024.I soci hanno nominato il nuovo, composto da 1. Renato Brunetti - Presidente 2. Marcello Vispi 3. Gianpaolo Rossini 4. Paolo Bianchi 5. Barbara Ricciardi 6. Stefania Argentieri Piuma 7. Alessandra Bucci 8. Maurizio Tucci (tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Uninvest) 9. Luca Annibaletti (tratto dalla lista di minoranza presentata dal socio Upperhand).Via libera anche alla relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, oltre all'acquisto e disposizione diIn sede straordinari, l'assemblea ha deliberato di modificare l'art. 8 dello Statuto Sociale al fine di recepire quanto previsto dalla Legge Capitali in materia di