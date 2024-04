Amplifon, via libera dai soci al voto maggiorato potenziato

Amplifon

(Teleborsa) - L'di, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha approvato tutte le modifiche statutarie proposte da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024. In particolare, il CdA aveva proposto ai propri azionisti di: potenziare il sistema di; introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d.; attribuire al CdA una delega adfino a un massimo di circa il 20% del capitale sociale.Per quanto riguarda l'introduzione di un meccanismo di voto maggiorato potenziato, l'obiettivo di Amplifon è incoraggiare una struttura del capitale in grado didi lungo periodo a livello globale, in un mercato fortemente competitivo e caratterizzato da tecnologia e innovazione, ricorda una nota.In tale modo la società - che- potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi anche mediante l'emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo.