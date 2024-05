Intuitive Machines paga dazio con la trimestrale

Intuitive Machines

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,11%.Il gruppo aerospaziale ha presentato un outlook per l'esercizio in corso inferiore alle attese: i ricavi sono attesi nel range tra 200 e 240 milioni di dollari contro i 267,9 milioni del consensus.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,923 USD e primo supporto individuato a 5,623. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,223.