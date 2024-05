OpenJobMetis, utile 1° trimestre in aumento a 2,7 milioni

OpenJobMetis

(Teleborsa) - Nel primo trimestre,ha riportato, rispetto ai 183,0 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Al netto dell’operazione “Just on Business”, che ha apportato maggiori ricavi per 27,107 milioni, i volumi della somministrazione risultano in linea con ladel mercato. La controllata– Agenzia per il Lavoro, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane, ha registrato un incremento del fatturato pari all’11%.si attesta a €7,1 milioni, rispetto ai 6 milioni del primo trimestre 2023, mentre lsi porta a 4,7 milioni, rispetto ai 3,8 milioni del primo trimestre 2023., rispetto ai 2,3 milioni del primo trimestre 2023.Il Patrimonio netto al 31 marzo 2024 ammonta a €144,1 milioni rispetto a €141,4 milioni al 31 Dicembre 2023.al 31 marzo 2024 risulta negativa per 70,1 milioni (36,1 milioni al 31 Dicembre 2023), impattata da €46,3 milioni in relazione all’acquisizione di Just On Business.