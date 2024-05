REbuild, decima Edizione al via: futuro dell'edilizia passa dall'innovazione

(Teleborsa) -a, delle costruzioni e del Real Estate nel percorso di realizzazione della transizione”: è il messaggio chiave per il sistema-Paese proposto da, l’appuntamento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, al via oggi e fino a domani, mercoledì 15 maggio, a Riva del Garda Fierecongressi.“Acon l’aiuto di operatori, imprese ed esperti, racconteremo casi virtuosi, esperienze pratiche, analisi puntuali, ricerche dettagliate e scenari in divenire” - affermaPresidente Riva del Garda Fierecongressi “Non ci sono alternative né piani di riserva. Si partner dell’evento che, insieme ad altre 5 start up selezionate, proporranno agli operatori le soluzioni più avanzate per traguardare gli obiettivi di sostenibilità nel sistema immobiliare. Cinque le tematiche espositive, che comprendono Building, Off-site, Energy, Real Estate, Digital, Services, che si intrecciano ai macro-temi di discussione della giornata di apertura, declinati in molti focus eda punti di vista diversi:Con questa nuova edizione “– afferma, Direttrice di Riva del Garda Fierecongressi. In un panorama complesso che si appresta ad affrontare sfide epocali, REbuild si consolida non solo come bussola per meglio orientarsi, ma anche come vero e proprioParole chiave guardando alle sfide più urgenti da affrontare sonoche - sottolineaPresidente del Comitato Scientifico REbuild - "non rappresentano generiche vocazioni