Caltagirone, CdA conferma alla Presidenza Francesco Gaetano Caltagirone

Caltagirone

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi per la prima volta dopo la nomina effettuata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 6 maggio, haper l’esercizio in corso ed alla carica diIl Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieripossiedono i requisiti distabiliti dalla normativa vigente; gli stessi Consiglieri sono stati nominati, per il triennio 2024 - 2026, membridel Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate.è stato nominato, per l’esercizio in corso, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.