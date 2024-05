CRIF sottoscrive una Revolving Shelf Facility da 225 milioni di dollari con Pricoa Private Capital

(Teleborsa) - L’azienda leader nel settore delle informazioni creditizie, dell'analisi dei dati e dei servizi di business information, ha sottoscritto una "" con– il ramo di private debt del gruppo statunitense PGIM Inc., asset manager di Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) - che prevede la possibilità di collocare nuove emissioni fino a unL’operazione è finalizzata a garantire accesso a liquidità nell’ottica del programma di espansione e rafforzamento globale dell’offerta in nuove piattaforme e servizi."Sono lieto di aver sottoscritto questo accordo - ha commentato– che ci garantisce la possibilità di coprire nuove esigenze di sviluppo e che dimostra la capacità di CRIF di finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali. Allo stesso tempo conferma l’apprezzamento degli investitori statunitensi per il nostro merito di credito e per la strategia a lungo termine di CRIF."