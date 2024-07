First Capital lancia secondo search fund dopo operazione di successo con Generalfinance

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha, veicolo di investimento innovativo per raccogliere capitali da destinare alla crescita di una PMI italiana da individuare, nell'ambito di un'operazione di pre-IPO o IPO della stessa.F4P2 è ilpromosso da First Capital, nato con l'obiettivo di individuare ed investire in aziende italiane leader di settore di riferimento, con un equity value compreso indicativamente tra 50-100 milioni di euro, per supportarne la crescita e l'ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.F4P2 è un veicolo di investimento non quotato, che ha, di cui circa 5 milioni in azioni e circa euro 5 milioni tramite l'emissione di obbligazioni convertibili "First4Progress2 CV 2024-2029", sottoscritte da circa 30 soggetti, tra imprenditori ed investitori istituzionali.Sono state, inoltre, emesse ulteriori euro 5 milioni di obbligazioni detenute in portafoglio dalla società; pertanto, l'ammontare complessivo dell'emissione obbligazionaria è, ad oggi, di euro 10 milioni. Ènei prossimi mesi, per cui sono già pervenute manifestazioni di interesse, si legge in una nota., il primo SIV promosso da First Capital (circa euro 15 milioni di raccolta), ha agito nel giugno 2022 quale corner investor nell'IPO di successo di, di cui rimane ancora oggi un importante socio, con una partecipazione di circa il 5%."Dopo il successo di F4P1, proseguiamo nella creazione di strumenti innovativi e flessibili per supportare le PMI italiane che decidono di aprire il proprio capitale per proseguire il proprio percorso di crescita - ha commentato, fondatore e Consigliere Esecutivo di First Capital - Anche alla luce del contesto attuale dei mercati delle small caps, caratterizzato da una forte mancanza di liquidità che penalizza anche la valorizzazione di aziende eccellenti, crediamo che F4P2 possa rappresentare uno strumento adeguato, che, allineato ad un percorso di creazione di valore di lungo termine".Invest Italy SIM e CFO SIM agiscono come