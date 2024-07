Directa Sim, nuovi record per clienti, asset e ordini nel 1° semestre

Directa SIM

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2024 con: numero didei clienti e numero dicon relativo controvalore economico.al 30 giugno 2024con un incremento del 17,9% rispetto al 31 dicembre 2023 e del 33,6% rispetto al 30giugno 2023; in particolare, con l’apertura di, tra il 30 giugno 2023 e il 30 giugno 2024, Directa ha fatto segnare l’incremento clienti. Tale performance è stata favorita dall’ampliamento progressivo dei servizi offerti e dal lancio della nuova "App Directa" nel giugno del 2023, con la piattaforma "Libera", che nel corso dei mesi ha riscosso un alto grado di apprezzamento soprattutto da parte della nuova clientela.Quanto agli, alla data del 30 giugno 2024, il, cioè la somma del valore di mercato di tutti gli strumenti finanziari investiti e della liquidità in deposito,. Questo valore record per Directa segna una crescita di oltre 1 miliardo di euro (), rispetto al 31 dicembre 2023, e una crescita di oltre 1.4 miliardi di euro, +34,3%, rispetto al primo semestre 2023. La performance è stata favorita, oltre che dall’aumento dei clienti, anche dal buon andamento dei listini negliultimi 12 mesi.Per quanto riguarda gli, il numero totale nella prima metà del 2024 è stato dirispetto al 30 giugno 2023. Suiche rappresentano oltre il 50% dell’operatività` dei clienti di Directa, il numero di ordini eseguiti nel primo semestre 2024 è stato superiore a 1,3 milioni (+21,9% rispetto al primo semestre 2023). Inoltre, ildi euro, con unrispetto al primo semestre 2023, anche in virtù di un aumento della quota parte di ordini eseguiti sul mercato obbligazionario rispetto al mercato azionario. Il numero totale di ordini eseguiti dai clienti di Directaha superato, nel primo semestre 2024, la quota di, con un incremento del 26,9% rispetto al primo semestre 2023, anche in virtù di una forte ripresa di interesse che ha riguardato i mercati USA, cresciuti nel semestre del 42%.